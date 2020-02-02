أبرزهم الزبادي.. أطعمة تحميك من قرحة المعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

تعد قرحة المعدة إحدى المشكلات الرئيسية التي تؤثر على أي فئة عمرية، وهذه هي المسام المفتوحة التي تتطور داخل بطانة المعدة، كما تشير الدراسات إلى أن هيليكوباكتر بيلوري ، وهو التهاب بكتيري ، هو السبب الرئيسي وراء ذلك، إضافة إلى ذلك ، إذا تناول شخص ما باستمرار الأسبرين وإيبوبروفين ، عقاقير مضادة للالتهابات غير الستيرويدية ، فيمكن أن يسبب قرحة المعدة أيضًا.



لذلك، بينما كنت تعاني من قرحة المعدة، إلى جانب الأدوية ، هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك تناولها وبعضها يجب تجنبه، على الرغم من عدم وجود نظام غذائي مناسب يمكن للمريض الذي يعاني من قرحة أن يستهلكه ويشفي منه، إلا أن تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك.

ونقدم لكم 6 أطعمة مفيدة لمرضى قرحة المعدة، وذلك وفقًا لموقع "بولد سكاي" الصحي. قرنبيط

يحتوي القرنبيط ، وهو نبات شائع متوفر في السوق، على كبريتوفان يساعد في القتال مع بكتيريا، وأظهرت التجربة أن الأشخاص الذين تناولوا القرنبيط مرتين يوميًا لمدة سبعة أيام أظهروا 78٪ من سلبية البكتيريا.

فجل

يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد على الهضم وتمتص الزنك والمعادن الأخرى، فكر في تناول فجل أبيض يوميًا لاستئصال أسباب التهاب بطانة المعدة، وصعوبة الهضم ، وإحداث مشاكل في المعدة.

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فراولة

وفقًا لبحث جديد ، فقد تبين أن الفراولة يمكن أن تكون بمثابة درع وقائي ضد قرحة المعدة، يحتوي الفراولة على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة، إلى جانب ذلك ، فإنه يساعد أيضًا في تعزيز بطانة المعدة، تناول كوبًا واحدًا من الفراولة يوميًا مع الحبوب أو الوجبات الخفيفة بعد الظهر. جزر

يمكن أن يكون الجزر مفيدًا جدًا في تقوية بطانة المعدة، يساعد وجود فيتامين (أ) في الجزر على درء قرحة المعدة والتهاب المعدة أو عسر الهضم، قم بغليها في شوربة الخضار أو تناولها مع السلطة، ويمكنك حتى شرب كوب من عصير الجزر كل يوم.

زبادي

الزبادي هو واحد من أصح الأطعمة لجسمنا، ويحتوي على البروبيوتيك ، لاكتوباسيلوس ، أسيدوفيلوس التي تساعد في علاج قرحة المعدة، ويخلق توازنًا بين بكتيريا الأمعاء السيئة والجيدة في الجهاز الهضمي، حتى الأطعمة مثل tempeh ، و miso ، وفول الصويا تحتوي أيضًا على البروبيوتيك.

العسل

لا يفيد العسل فقط في توفير بشرة متألقة وجروح علاجية، لكن آثار العسل تظهر أيضًا على المسام المفتوحة في بطانة المعدة، العسل يمنع نمو البكتيريا ويخفف من قرحة المعدة، وتناولي ملعقة كبيرة من العسل الخام كل صباح أو اشربها في الخبز المحمص.