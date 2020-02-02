وزير جيش الاحتلال يستعد للتصعيد في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإمكانية الذهاب لجولة تصعيد واسعة مع قطاع غزة، في ظل تواصل إطلاق الصواريخ من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية.



وبحسب ما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإنه ”في ختام جلسة تقييم بالمؤسسة الأمنية جرت مساء السبت، أمر وزير الجيش بينت، قادة الجيش بالاستعداد لإمكانية الذهاب لجولة تصعيد واسعة“.

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وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي، بحسب القناة العبرية، ”أننا في الأيام الماضية هاجمنا أهدافًا مهمة لحماس، ولكن يصعب علينا مع استمرار إطلاق الصواريخ إقناع المستوطنين بهذا الرد“.

وتابع: أن ”مهاجمة هذه الأهداف كان بمثابة رسالة تحذير لحماس ومحاولة لرمي الكرة في ملعبها، وأن المعابر ومساحة الصيد تعمل بشكل طبيعي، ولكن يجب على حماس أن تفهم أن هذا يمكن أن يتغير بحلول صباح الغد“.

وخلال اليومين الأخيريين، تكررت حوادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية، كان آخرها ليلة السبت، حيث استهدف صاروخ فلسطيني منطقة ناحال عوز، بالتزامن مع زيارة كان يجريها زعيم حزب ”كحول لفان“ للمنطقة.

وعلى إثر استمرار إطلاق الصواريخ، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف دخول الاسمنت لقطاع غزة، وتقييد عدد التصاريح الممنوحة لتجار فلسطينيين بالدخول عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قد ذكرت الجمعة الماضية، أن الجيش الإسرائيلي سيرد بشكل قاسٍ على استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.