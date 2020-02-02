وسائل إعلام اسرائيلية: دوي صفارات الانذار خلال زيارة بيني غانتس إلى غلاف غزة

أفادت قناة ​روسيا​ بأن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم في غلاف غزة، خلال تواجد زعيم تحالف "أزرق - أبيض" ​بيني غانتس​ في إحدى مستوطنات الغلاف.

وكشفت القناة الإسرائيلية "13"، أن بيني غانتس اضطر للاختباء في الملجأ فور سماعه صفير الإنذار.

ووفقا للمتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، فإن الصفارات دوت بعد إطلاق ​قذيفة​ صاروخية من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل.