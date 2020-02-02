أفادت قناة روسيا بأن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم في غلاف غزة، خلال تواجد زعيم تحالف "أزرق - أبيض" بيني غانتس في إحدى مستوطنات الغلاف.
وكشفت القناة الإسرائيلية "13"، أن بيني غانتس اضطر للاختباء في الملجأ فور سماعه صفير الإنذار.
ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن الصفارات دوت بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام اسرائيلية: دوي صفارات الانذار خلال زيارة بيني غانتس إلى غلاف غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.