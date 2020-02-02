التحكم المروري: قتيل و4 جرحى صدما على طريق الأوزاعي

أفادت "​غرفة التحكم المروري​"، أن خمسة أشخاص أصيبوا مساء اليوم، في ​حادث صدم​ على طريق عام الأوزاعي، بالقرب من محطة عساف، ما لبث أحدهم أن توفي متأثرا باصابته.

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