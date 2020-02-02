البنتاغون يخصص قواعد عسكرية لاستيعاب المحجور عليهم بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم ​البنتاغون​ جونثان هوفمان "استعداد ​وزارة الدفاع الأميركية​ لتوفير قواعد عسكرية في البلاد لاستيعاب الوافدين الذين قد يخضعون للحجر الصحي في إطار ​حالة الطوارئ​ الصحية المعلنة بسبب فيروس "كورونا" الجديد"، كاشفاً عن "تخصيص 4 قواعد عسكرية لهذا الغرض، في ولايات كولورادو و​كاليفورنيا​ و​تكساس​"، موضحاً أن "كوادر البنتاغون لن يتواصلوا بشكل مباشر مع أي من الأشخاص الذين يفترض نقلهم لتلك القواعد، وأن مساعدة الوزارة ستقتصر فقط على إسكان هؤلاء، بموجب الطلب المقدم".

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