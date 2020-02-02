رويترز: إقليم هوبي الصيني يعلن تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت

افادت وكالة "​رويترز​" بأن "إقليم هوبي الصيني أعلن تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ يوم السبت"، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم".

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