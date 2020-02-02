الصحة الاميركية: إصابة جديدة بالكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت مديرية الصحة العامة بولاية ماساتشوستس "تسجيل ثامن إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" 2019-nCoV"، موضحة أن "المصاب هو شاب يبلغ 20 عاما ويعيش في مدينة بوستون وعاد مؤخرا من مدينة ووهان الصينية التي تعتبر مركزا لانتشار الفيروس"، مشيرة الى ان هذه "هي أول إصابة مثبتة بـ"كورونا" في ماساتشوستس، حيث الإصابات السابقة توزعت على ولايات كالفورنا وإلينوي وأريزونا وواشنطن".
هذا وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ الصحية العامة في البلاد، على خلفية انتشار الفيروس مما يشمل حظرا مؤقتا على دخول البلاد على الأجانب المشتبه بإصابتهم به.
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