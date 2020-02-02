جولة لترودو تشمل أثيوبيا والسنغال وألمانيا

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مونتريال: يزور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كلا من اثيوبيا والسنغال والمانيا بين السادس والرابع عشر من شباط/فبراير، وفق ما اعلن مكتبه السبت.
وتندرج هذه الجولة في اطار جهود كندا لتعزيز علاقاتها مع الدول الافريقية في سياق حملتها لشغل مقعد في مجلس الامن الدولي.
ويتوجه ترودو أولا الى أديس أبابا حيث يجري محادثات مع رئيس الوزراء أبيي احمد ورئيسة البلاد. كما يلتقي مسؤولين عديدين في إطار القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية.
وفي السنغال، يلتقي ترودو الرئيس ماكي سال و"يشارك في سلسلة انشطة تهدف الى تعزيز العلاقات التي تربط أصلا بين البلدين الفرنكوفونيين".
ويختم ترودو جولته في ألمانيا حيث يشارك في مؤتمر ميونيخ للامن.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "طوال حملتنا للحصول على مقعد في مجلس الامن الدولي، سنواصل عرض أولوياتنا على الساحة الدولية"، مؤكدا أن الزيارات ستركز على "الازدهار الاقتصادي والتبدل المناخي والديموقراطية والمساواة بين الجنسين".
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