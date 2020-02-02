شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: إجلاء المصريين من الصين مجانا يؤكد حرص الدولة على أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، إن القيادة السياسية تثبت يوما تلو الأخر أنها حريصة على مصلحة المواطنين، وأن كرامة المواطن المصرى أصبحت فى المقام والأساس الأول، لافتا إلى أن تحمل الدولة المصرية نفقات وتكاليف الإجلاء بداية من ثمن التذاكر وكافة الإجراءات والوقاية والحجر الصحى لمدة 14 يوما للمواطنين المتواجدين فى الصين تؤكد ان الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة حريصة على صحة المواطنين، وأن المواطن هو أغلى ثروة قومية للبلد.

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وأوضح العقاد، أن هناك من يشكك ويروج الأكاذيب خاصة فى المنابر الإرهابية وقنوات الإخوان التى تبث من الدول الداعمة للإرهاب، ولكن دائما الدولة المصرية ترد بالأفعال، فتحمل الدولة تكاليف إجلاء المواطنين من الألف للياء يؤكد أن مصر دولة قوية، وكبيرة، وحريصة على مصلحة مواطنيها، ففى الوقت الذى تتحمل فيه مصر كافة نفقات الإجلاء قامت الجالية الأمريكية بتحصيل ألف دولار للمقعد الواحد، وهناك بعض الدول التى رفضت عودة أبنائها من الصين، ففى هذا الوقت مصر تقوم بالإجلاء المجاني لأبنائها.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن السفارة المصرية بالصين تقوم بعمل بطولة بتوجيهات من القيادة السياسية، وهذا أكبر رد على مزاعم الدولة الراعية للإرهاب والكارهة للدولة المصرية، وأن التاريخ سيسجل كل هذه المواقف بحروف من نور بداية من الحرب على الإرهاب والعديد من المواقف التى لا تعد ولعل اخرها حتى الآن هذا الإجلاء المجاني للمواطنين المتواجدين فى الصين حيث لم تقوم أي دولة بمثل هذا العمل على مستوى العالم.