شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يوصى الحكومة بإعادة التقسيم الإدارى لمحافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد الحميد كمال، لإعادة التقسيم الإدارى لأحياء محافظة السويس.

وأوصت اللجنة وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، بسرعة إعادة التقسيم الإدارى لأحياء محافظة السويس، وأن تقوم وزارة التخطيط بإدراج المقترح بخطة العام المالى 2019/2020.

وأشار التقرير إلى أن النائب مقدم الاقتراح، أكد أن محافظة السويس فى أشد الاحتياج الى إعادة التقسيم الإدارى من أجل استكمال مسيرة التنمية.

وذكر التقرير، أن اللواء حسنى عبد العزيزوكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أوضح أن الوزارة ترى تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسات الأمنية، مضيفا أن تحويل المراكز إلى مدينة هو اختصاص أصيل للإدارة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن خالد سعداوى سكرتير عام محافظة السويس، قال إن المحافظة ليس لديها مانع من إعادة التقسيم الإدارى للمحافظة على أن يكون التقسيم الإدارى على الوجه الآتى :

1- مدينة السويس عاصمة المحافظة وتضم أربعة أحياء"السويس والأربعين وفيص وعتاقة"

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2- مركز ومدينة الجناين ويشمل حى الجناين والتجمعات العمرانية بالقطاع الريفى ومنطقة عيون موسى.

3- مدينة السخنة وتشمل المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس وأراضى التنمية السياحية، وباقى المسطح داخل الحدود الإدارية للمحافظة والممتدة إلى حى الزعفرانة جنوبا.

4- مدينة السويس الجديدة

وتنظم اللائحة الداخلية مسار الاقتراح برغبة فى البرلمان، حيث تنص المادة 234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

مادة 235 لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.

ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.