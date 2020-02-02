باكستان تعلن إخضاع مواطنيها العائدين من الصين لحجر صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلن ظافر ميرزا المستشار الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الصحية أن بلاده لن تسمح لأى مواطن باكستاني بالعودة من الصين إلا بعد الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وقال المسئول الباكستاني - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية - إن "اتفاقا بهذا الصدد تم التوصل إليه مع المبعوث الصيني في إسلام آباد.. ويجرى في الوقت الراهن وضع التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذه".

وتابع "سوف تصدر شهادة صحية لمن يثبت خلوه من فيروس كورونا على أن يقوم بتقديمها للمسئولين بالمطارات الباكستانية من أجل السماح له بدخول البلاد".

ووصف هذا الإجراء بأنه الخطوة الوحيدة الكفيلة بضمان خلو باكستان من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الطلاب الباكستانيين الأربعة الذين ثبت إصابتهم بأعراض هذا الفيروس ما زالوا تحت الملاحظة.