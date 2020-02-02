بالصور- الوادي الجديد تستقبل وفود 14 محافظة للمشاركة في بطولة المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

استقبل قطاع تعليم الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، وفود 14 محافظة على مستوى الجمهورية المشاركين بدوري المدارس الرياضية على أرض المحافظة.

وتضم الوفود محافظات، "القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبورسعيد والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والجيزة والأقصر وأسوان والفيوم" بإجمالي ٦٥٠ شخصًا في الفترة من ١ وحتى ٤ من شهر فبراير الجاري.

كما التقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، الدكتورة منى يحيى، مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم ووفود المحافظات المشاركة ببطولة المدارس الرياضية، وذلك في مقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

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وأشار "مرغني"، إلى أن هذا الحدث الرياضي من شأنه تنشيط السياحة الداخلية والتعرف على معالم المحافظة السياحية والأثرية بجانب تفعيل الدور الرياضي الهام للبطولة موجهًا بضرورة التعاون من أجل الظهور بالمظهر الحضاري المشرف واللائق بالمحافظة أمام هذا الحدث الرياضي الهام.

وخلال اللقاء رحب وكيل التعليم بضيوف المحافظة، من جميع المحافظات على أرض الوادي الجديد، معربًا عن سعادته وجميع العاملين بالحقل التعليمي، باستضافة هذا الحدث الرياضي الهام متمنيًا للجميع قضاء وقتًا ممتعًا على أرض المحافظة.

وأشادت الدكتورة منى يحيى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بحسن الاستقبال والمعاملة الطيبة من أهل الوادي خلال تلك الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى، أن البطولة ستشهد منافسات كرة قدم وسلة وألعاب قوى لطلاب المشاركين ولعبة الهوكي، موضحةً أن التربية الرياضية في المدارس مهمة لما لها من تأثير على تحسين الصحة الجسدية لدى الطلاب وكشف المواهب المختلفة لدى بعضهم.

ومن المقرر إقامة حفل افتتاح البطولة صباح غدٍ الأحد بالصالة المغطاة وإطلاق إشارة بدء البطولة.