"أسبوع التعاون والحب".. مبادرة شبابية لتطوير الشوارع في "الأعقاب" بأسوان -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أطلق شباب قرية الأعقاب في محافظة أسوان، مبادرة تحت عنوان "أسبوع التعاون والحب من أجل قرية نظيفة وجميلة ومتطورة، للموسم الأول 2020"، بالتعاون مع العاملين بالوحدة المحلية لقرى أبو الريش ومركز شباب الأعقاب بحري، من أجل تزيين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية.

وقال المهندس قاسم معتصم رئيس الوحدة المحلية لقرى أبو الريش في أسوان إن أسبوع التعاون من أجل قرية نظيفة وجميلة ومتطورة"، مبادرة شعبية تهدف إلى تجميل وتنظيف جميع شوارع القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الريش وتستمر لمدة أسبوع، بواقع يوم لكل قرية.

وتابع: "بدأنا اليوم العمل في قرية الأعقاب، بمشاركة 20 شابًا من القرية، قاموا بالتعاون مع عمال الوحدة المحلية، برفع القمامة والمخلفات من الشوارع، وإعادة دهن البلدورات وتركيب لمبات إضاءة جديدة فى أعمدة الشوارع.

ووجه المهندس قاسم معتصم، شكره لشباب قرية الأعقاب، وجميع العاملين بالوحدة لمشاركتهم في أعمال النظافة والتطوير والتجميل، لافتاً إلى أنهم يقومون بجهود من أجل القرية دون مقابل، من أجل إظهار قراهم فى أجمل وأبهى صورة.

