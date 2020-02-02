وزيرا الإعلام والتموين وخيري رمضان في عزاء والد خالد ميري (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبدالناصر:

فيديو- أحمد لطفي:

حرص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على تقديم واجب العزاء في والد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة، يوم السبت.

Advertisements

كما حرص على الحضور: الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والإعلامي خيري رمضان، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وشارك في تقديم العزاء: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي ابراهيم حجازي، والإعلامي حمدى رزق.