معاقبة أكثر من 300 موظف صيني لسوء عملهم في مكافحة فيروس كورونا

أعلن عمدة هوانغقانغ، تشيو ليسين، أن سلطات المدينة عاقبت 337 موظفا في مقاطعة هوبي لسوء عملهم في مكافحة فيروس كورونا.
وقال تشيو خلال كلمة بثها التلفزيون المركزي الصيني "في السابق، كنا نفتقر إلى المعرفة حول النوع الجديد من فيروس كورونا، ولم تكن استعداداتنا كاملة. بما في ذلك بعض المسؤولين لم يولوا ما يكفي من الاهتمام، ولم يعملوا بجدية. وهذا أدى إلى ظهور أماكن ضعيفة في الوقاية والسيطرة على الفيروس".
وقالت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 جانفي بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارق 259 شخصا الحياة، وتعافي 243 شخصا".
وأفادت تقارير بأن الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.
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