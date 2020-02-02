إرتفاع عدد ضحايا "فيروس كورونا" ووفاة 46 شخصًا في الـ24 ساعة الأخيرة في الصين

أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين صباح اليوم، السبت 1 فيفري 2020، إرتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 259 حالة، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة 11 ألفا و791 شخصا من بينها 1795 آخرين حالتهم خطيرة.
ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس إرتفع إلى 17 ألفا و988 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب إتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، إرتفع إلى 118 ألفا و478 شخصًا، فيما تماثل 243 شخصا للشفاء".
وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 46 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة المنقضية، كما إرتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 2102 حالة جديد، والمشتبه في إصابتهم زاد عددهم بمقدار 5 آلاف و19 حالة.
ومن أعراض الإصابة بالفيروس، إلتهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الإلتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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