الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل 71 مرتزقًا سوريًا في اشتباكات بطرابلس

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، مقتل 71 مرتزقًا سوريًّا وعشرات المصابين في حالات حرجة جراء اشتباكات في العاصمة طرابلس.
المسماري، في مؤتمر صحفي، إن طاقما طبيًّا تركيا وأوكرانيا يرافق جرحى المرتزقة السوريين إلى مصحات خاصة بغوط الشعال وأبوسليم بطرابلس.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد
وأشار إلى توافد حالات إصابات من المرتزقة السوريين إلى قسم الحروق بمستشفى شارع الزاوية بطرابلس.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن شباب طرابلس يقذفون سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى السوريين في أبوسليم بالعاصمة.
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