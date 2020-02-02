إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة صوتية ببغداد

أصيب عراقيان، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الطيران، وسط العاصمة العراقية بغداد وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى عراقىلم تسمه القول إن "عبوة صوتية انفجرت، مساء اليوم، فى ساحة الطيران؛ ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.
وأضاف المصدر أن "هناك معلومات تفيد بأن الانفجار استهدف محلا لبيع مشروبات كحولية"، وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين؛ مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها.
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