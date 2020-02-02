عبدالمهدي يتصل بعلاوي ويتفقان على اللقاء في "أول فرصة"

بارك رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبدالمهدي لمحمد توفيق علاوي، على تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الجديد وفقًا لموقع روسيا اليوم .
وحسب بيان حكومي، فإن "عبدالمهدي بارك لعلاوي التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن وضعكافة الإمكانيات لنجاحه في مهمته المقبلة".
واتفق الطرفان على اللقاء في أول فرصة ممكنة للعمل معًا بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التكليف ونجاح العملية الديمقراطية على أفضل وجه.
وأعلن علاوي اليوم السبت، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.
ويأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.
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