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الجيش اليمني يحبط هجومًا للحوثيين على مواقعه في محافظة البيضاء

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أعلن الجيش اليمنى، أن قواته فى محافظة البيضاء، وسط اليمن، تمكنت من إحباط محاولة تقدم لميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعه فى جبهة قانية الوهبية وفقًا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى القول إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين، واستمرت لساعات قبل أن

تتمكن قوات الجيش من صده وإجبار المهاجمين من ميليشيا الحوثى على التراجع.

وأضاف المصدر اليمنى أن ميليشيا الحوثى هاجمت مواقع الجيش فى منطقتى "العر، ومسعودة"، مشيرًا إلى أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية.

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