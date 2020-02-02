5 آلاف سلة غذائية للمتضررين في الصومال واليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3000 سلة غذائية عاجلة تزن 315 طنا، للمتضررين من الفيضانات في 4 مواقع بمدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18000 فرد.

وقال مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى، إن المساعدات يتم توزيعها من خلال الشريك المنفذ البعثة الإقليمية للمنظمة في الصومال، ويهدف المشروع إلى تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية في الحكومة الصومالية، مقدما الشكر والتقدير للمركز على هذه الجهود المباركة.

دعم إنساني

وزع مركز الملك سلمان بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 2742 سلة غذائية في 37 قرية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة حيران وميدي وحرض وعبس، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18013 فردا.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني السعودي المتواصل لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته.

أطفال ونساء

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن. كما وزع 560 حقيبة شتوية في مديرية شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان، استفاد منها 2800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

إسعاف المنية

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 19 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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الصومال

3000 سلة

315 طنا

18000 مستفيد

اليمن

2742 سلة

37 قرية

18013 مستفيدا