تباين ردود فعل الصحف البريطانية إزاء «بريكست»

لندن (وكالات)

تباينت عناوين الصحف البريطانية الصادرة، أمس، بين الاحتفال والحزن في أول يوم بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست» منتصف ليل أول أمس الجمعة. وعنونت صحيفة «ذا صن» المؤيدة للخروج بـ«اصنعوا المغادرة لا الحرب»، وهي عبارة محورة للجملة الشهيرة «اصنعوا الحب لا الحرب».

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة «آي ويك إند» (التي تميل إلى تيار يسار الوسط): «ماذا بعد؟».

وفي المقابل، اختارت صحيفة «جادريان» عنوانا لمقال افتتاحي بهذه المناسبة: «اليوم الذي قلنا فيه وداعاً» مع صورة لكلب (بولدوج) يبدو حزيناً، وعبارة «سنفتقدكم بالفعل»، وانتهت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن «المشاعر المختلطة ليوم الخروج تظهر أن المملكة المتحدة لا تزال لا تعرف ما تريد».

وكتبت صحيفة «ديلي ميرور» في عنوانها الرئيسي «ابنوا الآن بريطانيا العظمى التي وُعِدْنا بها»، وكتبت صحيفة «تليجراف» المؤيدة للخروج تعليقاً يقول: «أنا فخور بنا للغاية في هذا اليوم»، فيما كتب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ميل» يقول: «إنجاز الانسحاب».

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا خرجت أمس من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاماً، في سابقة هي الأولى من نوعها في التكتل، ومن المنتظر أن تتفاوض لندن وبروكسل خلال الفترة الانتقالية المستمرة حتى نهاية 2020 حول اتفاقية تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الجانبين. كانت غالبية بسيطة من البريطانيين صوتت في يونيو 2016 في استفتاء تاريخي لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.