الصين تحاصر «الوباء» بمزيد من الإجراءات الصارمة

شنغهاي (وكالات)

أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصاً، فيما تواصل المدن الصينية تطبيق إجراءات خاصة تهدف للحد من انتشار الفيروس، فيما طلبت تسهيل شراء إمدادات طبية عاجلة من أوروبا.

وشملت الإجراءات التي فرضت في أنحاء البلاد تأجيل العودة إلى المدارس وقطع الطرق أمام السيارات والحافلات وتشديد الفحوصات على المسافرين في أنحاء البلاد.

وطلبت السلطات من الصينيين تأجيل حفلات الزفاف، التي يتطلع كثيرون لإقامتها خلال العام الجاري في الثاني من فبراير. وطلبت كذلك من العائلات تجنّب إقامة جنازات كبيرة، تفادياً للتجمعات الكبيرة.

وفي بكين، دوّن متطوعون يرتدون كمامات تفاصيل السكان العائدين من بلداتهم بعد عطلة العام القمري الجديد عند مدخل كل تجمع سكني.

وأعلنت مدينة تيانجين الواقعة في شمال الصين ويقطنها نحو 15 مليون شخص تعليق الدراسة والعمل حتى إشعار آخر. وأعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، أمس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 249 شخصاً فيما وقعت حالات الوفاة الباقية في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، لكن أعداداً صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

ومددت حكومة إقليم هوبي عطلة السنة القمرية الجديدة إلى 13 فبراير، مع سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأقامت السلطات نقاطًا مخصصة لفحص درجات حرارة المسافرين في المطارات وفي محطات القطارات في أنحاء البلاد. وأعلنت هيئة السكك الحديدية الصينية أنها شكّلت فريقاً أوكل مهمّة البحث في البيانات ومتابعة أقرب الأشخاص الذين كانوا على اتصال بركّاب القطارات المصابين بالفيروس.

وقال جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين: «إنه لا توجد حاجة لفرض قيود على التجارة والسفر». وأضاف: «نريد أن تركز البلدان على جهود الاحتواء برصد أي وفود محتمل للحالات والتعامل مع أي تفش محلي».

وأعلن نحو 24 بلداً اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين. وألغيت نحو عشرة آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين، وفقا لشركة سيريم لتحليل بيانات السفر. وخصصت الكثير من البلدان رحلات طيران خاصة لترحيل مواطنيها. وسجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وتشير البيانات الصينية، حتى الآن، إلى أن المرض أقل فتكاً من تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) بين عامي 2002 و2003، إذ أسفر انتشار ذلك المرض وقتها عن وفاة ما يقرب من 800 شخص وإصابة نحو ثمانية آلاف بالعدوى. لكن الأرقام الحالية قد تتغير سريعاً.

إلى ذلك، أفادت الحكومة الصينية، أمس، بأن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.

ومن جانب آخر، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي ناقشا التعاون في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا خلال مكالمة هاتفية.

وقالت الوزارة في بيان: «أشاد الجانب الروسي بالإجراءات التي تتخذها الصين لمكافحة انتشار المرض الذي يسببه فيروس كورونا».

وسارعت بعض الدول إلى إجلاء رعاياها من ووهان، إذ تمّ إجلاء مئات المواطنين الأميركيين واليابانيين والبريطانيين والفرنسيين والكوريين الجنوبيين والهنود والبنجلادشيين والمنغوليين حتى الآن، في وقت تخطط مزيد من الدول لإعادة مواطنيها.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة «حال طوارئ» على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس. وخارج الصين، أصبح عدد الدول التي وصل الوباء إليها أكثر من 20 دولة.