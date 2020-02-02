اليابان تتخذ تدابير جديدة لحماية الاقتصاد

طوكيو (رويترز)

تحركت اليابان، أمس، للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين على الاقتصاد، حيث بدأت تطبيق إجراءات جديدة صارمة تهدف لمكافحة انتشار الفيروس وتشمل استهداف الزائرين الأجانب. وأعلنت اليابان اكتشاف 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، أمس الأول، بعضها دون ظهور أعراض. وأحد أحدث الحالات كانت لمرشد سياحي كان يعمل على حافلة تقل سائحين من الصين. وأصيب سائق الحافلة أيضاً بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في اجتماع أمس: «إن فريق مهمات حكومياً ينسق تعامل اليابان مع الفيروس سيصوغ خطوات تهدف لتخفيف تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الياباني».

والسياحة جزء رئيس من السياسة الاقتصادية لحكومة آبي ونسبة كبيرة من السائحين الأجانب تأتي من الصين، كما تملك شركات يابانية كبيرة عدداً من المصانع في الصين.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن آبي قوله: «طلبت من الوزراء صياغة إجراءات لاستخدام الاحتياطيات، في ميزانية الدولة، وتطبيقها بأسرع ما يمكن».

وأضاف: «فيروس كورونا الجديد له تأثير كبير على المجتمع بأسره، وستبذل الحكومة أقصى جهودها لمواجهة تأثيره».

ولم ترد تفاصيل أخرى، لكن آبي شدد على ضرورة إتاحة الفحص الطبي للمواطنين وتوفير الأقنعة الواقية التي تنفد في أنحاء البلاد.