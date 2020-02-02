القائم بأعمال السفارة الصينية: قادرون على هزيمة الفيروس

أبوظبي (الاتحاد)

أكد القائم بأعمال السفارة الصينية لدى الإمارات، لين يادوه، أمس، قدرة بلاده على كسب المعركة ضد فيروس كورونا الجديد، مشيداً بوقوف الإمارات قيادة وشعباً مع الصين حين تعيش أصعب أوقاتها.

وقال يادوه: «إن سفارة الصين لدى الإمارات تولي اهتماماً بالغاً لتشخيص إصابات فيروس كورونا الجديد في الإمارات، وتحافظ على التواصل مع الجهات المحلية المعنية لتتابع أحوال المصابين عن كثب»، لافتاً إلى أن الحالة الصحية للمصابين حالياً مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، ومن المتوقع أن يخرجوا من المستشفى قريباً بفضل العلاج القوي والرعاية الدقيقة من الجانب الإماراتي.

وأفاد يادوه بأن السفارة ستواصل التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لحثّ المواطنين الصينيين المقيمين في الإمارات والسياح الوافدين إليها، على الخضوع للفحص والحجر الصحي، لضمان نجاح الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

وقال: «من اللافت للنظر أن الإمارات قيادة وشعباً تقف مع الصين حين تعيش أصعب أوقاتها وعلى وجه الخصوص، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ الوهلة الأولى بنشر تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر، أعرب فيها عن استعداده لتقديم أي دعم للصين للتضامن مع الشعب الصيني في التصدي للوباء».

وأضاف: «لن ينسى الشعب الصيني تصريحات شركتي طيران الاتحاد وطيران الإمارات حول عدم تعليق رحلاتها المباشرة إلى الصين، وهذا ما يعكس ثقتهما في الدولة الصينية».

وأشار إلى إعلان منظمة الصحة العالمية، في الثلاثين من يناير الماضي، بأن الوضع الوبائي للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد يشكّل «حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي»، مسلطاً الضوء على تأكيد «تيدروس أدهانوم» مدير عام المنظمة أن هذا القرار ليس تصويتاً على «انعدام الثقة بالصين» قط، لاسيما أن الصين وضعت أمام الدول كافة معياراً جديداً للاستجابة للوباء.

وأوضح أن المنظمة تحدوها الثقة دائماً في أن الصين قادرة على السيطرة على الوباء، ولذلك لم توص بفرض حظر للسفر أو التجارة على الصين، وإنما عارضت ذلك بل ودعت إلى دعم الدول التي تعاني من ضعف النظم الصحية والإسراع في تطوير اللقاحات.. إلخ.

وقال يادوه: «في إطار حرص الصين على التواصل الوثيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أجرى خبراء المنظمة زيارة ميدانية إلى مدينة ووهان وزار تيدروس مؤخراً الصين، وتبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني بشأن الوقاية والسيطرة على الوباء، معرباً عن تقديره الكبير للمساهمات الجليلة التي قدّمتها الصين للعالم في التصدي للوباء».

وشدد على احترام الصين، بصفتها دولة مسؤولة وكبيرة، لقرار المنظمة.

وأكد أن الاستجابة للوباء الحالي مهمة أكثر أهمية وإلحاحاً للحكومة الصينية، إذا أن تفشي الوباء شكّل تهديداً خطيراً لحياة الشعب الصيني وسلامته الصحية.

وأوضح أنه منذ اندلاع الوباء، تبنّت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولاً وصرامة، ونشرت معلومات عن الوباء داخل وخارج البلاد، بالتزامن مع الاستجابة لمخاوف الأطراف كافة والكشف عن مسبّبات الأمراض في وقت قياسي، والمبادرة إلى تقاسم تسلسل «جينوم» فيروس كورونا الجديد مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم بشفافية.

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لا تحمي الشعب الصيني فحسب، بل تحمي شعوب العالم بأسره، منوهاً بأنه «بفضل هذه الإجراءات الحازمة والفعّالة لمكافحة الوباء، أصبح الوضع الوبائي في الدول الأخرى خفيفاً نسبياً، إذ لا تشكّل الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في تلك الدول، إلا واحداً في المئة من إجمالي الحالات المماثلة».

لكنه ذكر أن الوضع الوبائي لا يزال ضاغطاً، حالياً، مع ارتفاع عدد المصابين الصينيين بفيروس كورونا الجديد، نظراً لسرعة انتشاره الفائقة وفترة حضانته الطويلة. وألمح إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا أقل مما تسبّب فيه فيروس «سارس» أو «مارسا» وحتى «الإنفلونزا».

وتوقع عدد من الخبراء أن نقطة التحول قد تأتي قريباً استناداً إلى التأثير الإيجابي الذي تتمخض عنه تدابير الجانب الصيني، حيث تم التحكّم في حركة الناس بإحكام عن طريق «إغلاق المدن» ونظام الإدارة الموحّدة للمدن، وتدفّقت الفرق الطبية من كل أنحاء البلاد إلى مقاطعة هوبي، ووصلت الإمدادات الطبية باستمرار ودخل المستشفى حيز الاستخدام فور إتمام بنائه في غضون عشرة أيام.

وكشف يادوه أن 243 مريضاً صينياً تماثلوا للشفاء الآن، ومن بينهم كبار سن يتجاوز عمرهم الثمانين عاماً. وبناء على كل هذه الأخبار محل التشجيع، نحن واثقون وقادرون تماماً على كسب المعركة ضد وباء كورونا الجديد.

وقال: «مثلما أكد تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، حان الوقت للتأكيد على الحقائق وليس المخاوف، وهذا وقت العلم وليس الإشاعات ووقت الوحدة وليس الانقسام». ولفت إلى أنه مع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض نشاط الفيروس، «لدينا مزيد من الأسلحة القوية ضد الوباء، لكي تنقلب الأمور لصالحنا». واختتم قائلاً: «نحن على يقين بأنه بتضافر جهود المجتمع الدولي عامة، وجهود الصين والإمارات خاصة، سنتغلب بالتأكيد على الوباء في الوقت القريب لصيانة الأمن الصحي العام العالمي».