الإمارات: حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

سامي عبد الرؤوف، ووام (أبوظبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تشخيص حالة جديدة واحدة في الدولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة خمس حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم، وهو ما يدل على قوة وكفاءة نظام الرصد ومراقبة الأمراض في الدولة ومبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقاً ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وتطمئن الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جداً، خاصة أن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.

إلى ذلك، كشف الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات، عن اختيار 3 مختبرات طبية على مستوى الدولة لتشخيص حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورنا» الجديد، هي مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومختبر مستشفى القاسمي بالشارقة التابع لوزارة الصحة، ومختبر مستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع لهيئة الصحة بدبي.

ولفت الرند، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لمختبر «خليفة الطبية» التخصصي، مؤخراً، كمختبر مرجعي على المستوى العالمي، للتأكد من الفحوص المتعلقة بكثير من الفيروسات والفحوص، لما يتميز به من إمكانات وقدرات بشرية وتقنية عالية.

وأكد الرند، أن هذا الاعتماد يجسد ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم في المجال الطبي، وتحديداً المخبري والتشخيصي، مشيراً إلى أنه يترتب على هذا الاعتماد، إمكانية فحص دول أخرى للعينات المخبرية في هذا المختبر الإماراتي.

وعرفت الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية، حالات الاشتباه، بأنها كل شخص مصاب بمرض تنفسي حاد، ويعاني من سعال وضيق تنفسي، وأن يكون قد سافر إلى الصين خلال 14 يوماً قبل ظهور الأعراض، أو كان له اتصال وثيق خلال الـ 14 يوماً الماضية مع حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس.

وأكدت الجهات الصحية، ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل الحالات المشتبه بها أو المؤكدة، وأخذ عينات الفحص المطلوبة، والتنسيق مع المختبرات الطبية المعتمدة، مشددةً على اتباع المعايير، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الأمراض المنقولة، عن طريق الهواء، والمنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض.

ولفتت إلى تفعيل محطات الفرز التنفسي، عند مداخل المنشآت الصحية وأقسام الطوارئ، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتزويدهم بكمامات طبية، وعزلهم عن بقية المرضى.

إلى ذلك أصدرت، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، مزيداً من النشرات التوعية بشأن فيروس «كورونا» الجديد، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض «كورونا» الجديد عن طريق البضائع المستوردة، داعية إلى تحري الدقة وممارسة الحياة بشكل طبيعي واعتيادي.

وشددت الوزارة، على ضرورة عدم السلام بالأنف (المخاشمة)، وتجنب العناق أو تقبيل الآخرين، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وتجنب السلام باليد، والاكتفاء بإلقاء التحية بين الأشخاص، وذلك أثناء وجود أعراض تنفسية مثل الكحة والزكام.

وطلبت الوزارة، في نشرتها التوعوية، بتجنب الاختلاط بالناس أو حضور المجالس العامة وتغطية الأنف والفم عند العطس.