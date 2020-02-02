السيسي وأبو مازن يبحثان تفاصيل الخطة الأميركية

القاهرة (الاتحاد) عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الاتحادية بالقاهرة، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب. وبحث السيسي مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات السياسية، في ظل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «صفقة القرن». وأكد السيسي، خلال اللقاء، موقف مصر الثابت الذي لا يتغير بدعم الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وحرصها الدائم على دعم القضية والشعب الفلسطيني، حتى نيل حقوقه المشروعة في الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967. وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، ضرورة مواجهة «صفقة القرن» على المستويات العربية والإقليمية والدولية، موجهاً الشكر والتقدير للجهود المصرية، وأهمية استمرار التنسيق المشترك.

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