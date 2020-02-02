مقتل عشرات الحوثيين بغارات ومعارك مع الجيش في الجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح عشرات آخرون، أمس، بغارات جوية للتحالف العربي في اليمن ومعارك عنيفة مع القوات الحكومية في عدة جبهات بالبلاد. ففي وقت مبكّر أمس السبت احتدم القتال بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات محافظة الجوف (شمال شرق)، وفي أجزاء من مديريتي مجزر التابعة لمحافظة مأرب (شرق)، ونهم المتاخمة لها والقريبة من العاصمة صنعاء، فيما أعلن الجيش اليمني، في وقت لاحق السبت، تحرير مرتفعات جبلية استراتيجية شرق مدينة تعز الرئيسية (جنوب غرب) بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وذكرت مصادر محلية في الجوف لـ«الاتحاد» أن معارك عنيفة اندلعت فجر السبت بين منطقتي الساقية والغضبة بمديرية الغيل جنوب غرب المحافظة، موضحة أن المواجهات نشبت إثر تصدي قوات الجيش لمحاولة تقدم لميليشيات الحوثي باتجاه المواقع التابعة للجيش في الأجزاء المحررة بالمديرية.

وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي ساندت القوات الحكومية خلال المواجهات وشنت أربع غارات على أهداف ثابتة ومتحركة للميليشيات الحوثية، ما أسفر عن تدمير ثلاث مدرعات ومدافع رشاشة ومقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثي.

وذكر مسؤول محلي في محافظة الجوف أن ما لا يقل عن عشرة مسلحين حوثيين قتلوا في الغارات الجوية، مشيراً إلى مصرع آخرين وأسر سبعة حوثيين أثناء المعارك مع الجيش التي استمرت ساعات، وفشلت خلالها ميليشيا الحوثي بتحقيق أي اختراق أو إنجاز ميداني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي الهدي، قوله: «شنت الميليشيات الحوثية هجوماً في جبال الساقية بمديرية الغيل، وحاولت التقدم بالمدرعات، إلا أن قوات الجيش، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تصدت للهجوم وكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد».

وبحسب القائد العسكري اليمني، فإن ميليشيات الحوثي «تلقت ضربة موجعة» خلال المعارك بمديرية الغيل، والغارات الجوبة التي أصابت «تجمعات» للحوثيين. كما قتل مسلحون حوثيون بكمين مسلح لقوات الجيش اليمني في جبال حام بمديرية المتون، الواقعة شمال الغيل جنوب غرب الجوف.

وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت أن «قوات الجيش استدرجت مجاميع من الميليشيات، عقب محاولاتها التسلل إلى مواقع (عسكرية حكومية) في جبهة حام، قبل أن تستهدفها» وتقتل خمسة على الأقل من الحوثيين وتصيب آخرين، لافتاً أيضاً إلى مصرع عدد آخر من ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات عسكرية، في قصف جوي للتحالف على مواقع وتحركات للميليشيات في المنطقة ذاتها. وقال مصدر عسكري ميداني، إن الغارات الجوية دمرت عربة ومركبتين عسكريتين للحوثيين، وقتلت العديد من عناصرهم المسلحة.

وفي السياق ذاته، جدد الطيران العربي، السبت، غاراته على مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف، ولا تبعد كثيراً عن مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف. وأفادت مصادر ميدانية متعددة بأن مقاتلات التحالف نفذت سبع غارات على أهداف تابعة للحوثيين في منطقة العقبة حيث تحاول الميليشيا التقدم باتجاه مدينة الحزم التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية منذ مطلع العام 2016.

وأوقعت الضربات الجوية قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات ودمرت عتاداً عسكرياً تابعاً لها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، أن «العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية» لقوا مصرعهم «خلال معارك عنيفة مع الجيش وقصف لمقاتلات التحالف» في عدد من مناطق الصراع بمحافظة الجوف.

وإلى الجنوب من الجوف، تواصلت، أمس، المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي شمال غرب مديرية مجزر الواقعة شمال محافظة مأرب، وشرق مديرية نهم المجاورة وتبعد 50 كيلومتراً عن شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، 11 غارة على مواقع وتحركات للميليشيات في مديرية نهم، ودمرت في أربع غارات أهدافاً للحوثيين شمال مجزر، فيما أكدت مصادر الجيش اليمني، بحسب وسائل إعلام رسمية، تحرير عدد من المواقع المطلة على مديرية مجزر القريبة لسلسلة جبال الجرشب المحاذية لجبال يام التي تمتد من نهم شمالاً إلى مديرية الغيل جنوب الجوف. وفي صنعاء، أفادت مصادر محلية وطبية باستقبال مستشفيات العاصمة اليمنية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 80 قتيلاً وجريحاً من ميليشيات الحوثي، لافتة إلى أن عدد صرعى الميليشيا يناهز الثلاثين بينهم قيادات ميدانية في الجماعة الانقلابية.

وفي تعز ثالثة مدن البلاد، أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، مرتفعات جبلية استراتيجية في هجوم مباغت على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي شرق المدينة. وقال الناطق العسكري لمحور تعز، العقيد عبد الباسط البحر، إن قوات الجيش «هاجمت مواقع الميليشيات الحوثية في الجبهة الشرقية للمدينة، وتمكنت من تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع، واختراق التحصينات الدفاعية والسيطرة على تبة المقرمي الاستراتيجية التي تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة».

وأوضح البحر، أن الموقع المحرر يطل أيضاً على الطريق الرئيسي الذي يربط وسط تعز بمنطقة الحوبان المدخل الرئيسي والشرقي للمدينة. وفي جبهة البرح غرب محافظة تعز، أعلنت القوات اليمنية المشتركة تدمير مواقع وآليات عسكرية تابعة لميليشيات في قصف مدفعي للواء الثامن عمالقة على مواقع الحوثيين في جبال رسيان، مضيفة أن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين قُدر عددهم بالعشرات.

رفع جاهزية الجيش لمواجهة الحوثيين في مأرب

شدد المفتش العام للجيش اليمني، اللواء الركن عادل القميري، أمس، على ضرورة «مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية القتالية، إلى أقصى درجاتها، والاستعداد لمواجهة الميليشيات الحوثية ودحرها من كل شبر في البلاد».

وأشاد اللواء القميري لدى زيارته صباح أمس المواقع الأمامية للجيش في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها مقاتلو الجيش اليمني «وتضحياتهم في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية».