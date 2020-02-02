مجلس الشيوخ يرفض استدعاء شهود تمهيداً لتبرئة ترامب الأربعاء

واشنطن (وكالات)

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، يوم الأربعاء المقبل، وفقاً لتشريع يجري التصويت عليه في المجلس.

ويدعو مشروع القانون، إلى تخصيص أربع ساعات للمناقشة يوم الاثنين، ثم سيعود مجلس الشيوخ لعقد جلسة يوم الأربعاء، للتصويت على مادتين في لائحة اتهام ترامب بالتقصير، وبالتالي عزله من منصبه.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي، برفض استدعاء الشهود وجمع أدلة جديدة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، مما يمهد الطريق أمام تبرئة ساحته، وبرفض 51 عضواً استدعاء الشهود وموافقة 49 آخرين، يكون المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد وضع نهاية لمسعى الديمقراطيين، إلى سماع أقوال شهود، مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي يُعتقد أن لديه معرفة مباشرة بجهود ترامب، في سبيل الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس.

كانت هذه الأفعال قد دفعت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى اتهام ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس أميركي تتم مساءلته.

وبات في حكم المؤكد، أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب، حيث يتطلب عزل الرئيس موافقة أغلبية الثلثين في المجلس، ولم يشر أي من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وعددهم 53 عضواً، إلى أنه سيصوت بإدانة الرئيس.

وفي الاقتراع الخاص باستدعاء الشهود، أمس الجمعة، لم يخالف أي عضو جمهوري حزبه ويضم صوته إلى أصوات الديمقراطيين، باستثناء ميت رومني المرشح الرئاسي الجمهوري في انتخابات عام 2012، وسوزان كولينز التي ستواجه منافسة شديدة للفوز بفترة أخرى في ولاية مين في نوفمبر تشرين الثاني.

وخلال المحاكمة، التي بدأت قبل أسبوعين، قال الديمقراطيون: إن القضية تحتاج إلى أن يستمع أعضاء مجلس الشيوخ إلى الشهود لضمان محاكمة نزيهة، وستكون هذه المرة هي الأولى التي يحاكم فيها مجلس الشيوخ مسؤولاً دون شهود، وكان المجلس قد حاكم رئيسين من قبل، وعدداً من المسؤولين الاتحاديين.