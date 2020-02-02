إجلاء 71 طالباً أردنياً وعربياً من ووهان

عمان (وكالات) أجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، أمس، 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية، مركز وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): «إن الطائرة التي وجه الملك عبدالله الثاني بإرسالها، وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا».

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني الأردني بالوكالة صالح الخرابشة قوله: «إن الطائرة أقلت 55 طالباً أردنياً وسبعة طلاب من فلسطين وثلاثة من سلطنة عمان ولبنانياً وثلاثة تونسيين وبحرينياً واحداً، إضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة». وأوضح أن «الطلاب الأردنيين سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي في عمان، لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي». ومن جانبه، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول: «إن الطلبة الأردنيين والعرب بصحة جيدة، لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة»، مؤكداً أنه «تم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم».

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