روسيا ترفض هبوطاً مؤقتاً لطائرة ألمانية

فرانكفورت (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن السلطات الروسية منعت طائرة تابعة للجيش الألماني، وتحمل رعايا ألماناً وذويهم في طريق العودة من الصين، من الهبوط المؤقت على أراضيها.

وكان من المفترض بالأساس أن تهبط طائرة الجيش الألماني في العاصمة الروسية موسكو للتزود بالوقود وتغيير أفراد الطاقم.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية تنشرها اليوم الأحد، قال الضابط دانيل دراكن، قائد الهيئة المسؤولة عن تسيير الطائرات والتابعة لوزارة الدفاع: «إن روسيا سمحت لنا بالتحليق فوق أراضيها، لكنها رفضت الهبوط في أي من مطارات العاصمة موسكو نظراً لنقص في المساحة المكانية المتوافرة».

وكانت الطائرة أقلعت، مساء أمس الأول، من مدينة ووهان الصينية المتأثرة على نحو خاص بتداعيات ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وبحسب المعلومات الصادرة عن السلطات الألمانية، لا يوجد مصابون ولا مشتبه في إصابتهم بالفيروس بين الموجودين على متن الطائرة من الألمان وذويهم.

وكتبت الصحيفة أن طائرة سلاح الجو تم توجيهها إلى طريق بديلة فوق العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث سيتم تزويدها بالوقود وتبديل الطاقم هناك.

وأشارت إلى أن روسيا كانت وعدت السلطات الألمانية في وقت سابق بالسماح للطائرة بالهبوط على أراضيها.

وكتب الجيش الألماني الإلكتروني معلومات عن الواقعة والهبوط المؤقت في هلسنكي وتبديل الطاقم.

ووفقا لمعلومات «بيلد آم زونتاج»، فإن سلطات الأمن الألمانية تعتبر إشارة الجانب الروسي بوجود مشاكل في توفير مساحة خالية للطائرة بأنها من قبيل الأسباب المختلقة، وأضافت أن الإشارة وردت بينما كانت الطائرة لا تزال في ووهان، وذكرت أن فريقاً بديلاً كان قد توجه في ساعة مبكرة من الصباح إلى هلسنكي.

إلى ذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا إلى سبع حالات، وأصيب أول طفل في ألمانيا بعدوى الفيروس كآخر حالة إصابة به. وأكدت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، أمس، إصابة الطفل، وقالت: «إن والده مصاب بالفيروس وهو من دائرة تراونشتاين في الولاية»، مضيفة: «إن رجلاً آخر ثبتت لديه الإصابة أيضاً من دائرة فورستنفيلدبروك».

وبذلك، وصل عدد المصابين بالفيروس إجمالاً في ألمانيا إلى سبع حالات.