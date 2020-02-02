كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبرمان ينتقد إدارة ترامب عن توقيت صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد زعيم حزب إسرائيل "أفيغدور ليبرمان" بشدة إدارة ترامب بشأن توقيت إصدارها لخطة السلام، قائلًا إنها ضمنت أن النقاش حولها سيكون سطحيًا وسياسيًا، وفقًا لموقع " جيروسالم بوست" الإسرائيلي.

في حديثه على القناة 12 News مساء اليوم السبت، اتهم وزير الدفاع السابق الحزب الأزرق والأبيض أيضًا بكسب التأييد للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، واقترح أنه ينوي محاولة ضم يهود التوراة المتحدة وشاس إلى ائتلاف بعد الانتخابات.

وبدأ ليبرمان بالإشادة بالخطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، قائلًا إنها "أفضل خطة" لإسرائيل من حيث محتواها ومصالح البلاد.

وقال، إن كل من ينشر خطة قبل شهر من الانتخابات، وهو اقتراح دبلوماسي شامل وجاد، يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه بدلًا من إجراء نقاش عميق وتأسيسي حولها، ستصبح أداة في الصراع السياسي الانتخابي".

كما اتهم زعيم حزب إسرائيل بيتنا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانخراط "في حديث" بشأن مسألة ضم الأراضي في الضفة الغربية، قائلًا إن رئيس الوزراء ذكر ضم وادي الأردن قبل الانتخابات الأخيرة وقبل أن ينشر ترامب خطته، ولكن لم تفعل أي شيء.

وقال، إن يسرائيل بيتينو مشروع قانون تم تقديمه إلى الكنيست منذ فترة طويلة، وغور الأردن هو ضمن الإجماع الوطني"، مما يعني أنه كان يمكن إقراره وتنفيذه منذ فترة طويلة.

وفي محاولة لإعادة الانتباه إلى القضايا الداخلية، زعم ليبرمان أن الأحزاب المتشددة كانت تتخلى عن حليفها الطويل نتنياهو بسبب اتهاماته وتسعى إلى أصدقاء جدد في الحزب الأزرق والأبيض.

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كما أعلن ليبرمان، إن هناك تفاهم حتى مع الأرثوذكس المتطرفين بأن عصر نتنياهو قد انتهى، لا يوجد نهاية للاتصالات بين الحريم وجانتز، مباشرة وغير مباشرة.

وأشار ليبرمان على وجه التحديد إلى محاولة حزبه هذا الأسبوع الإطاحة بزعيم " التوراة اليهودية المتحدة" البارز موشيه جافني من منصبه كرئيس للجنة المالية بالكنيست.

وطلب يسرائيل بيتينو من رئيس الفصيلين الأزرق والأبيض، عضو الكنيست آفي نيسينكورن، تشكيل لجنة مالية دائمة، وهو أمر ممكن في هذه الحكومة المؤقتة الحالية بعد انعقاد لجنة مجلس النواب بالكنيست لسماع طلب حصانة نتنياهو.

وإن عقد لجنة مالية دائمة كان من شأنه أن يسمح لأحزاب المعارضة، التي هي مع ليبرمان حاليًا بالأغلبية، بإقالة جفني كرئيس، لكن بلو أند وايت رفضوا ذلك.

وقال يسرائيل بينيتو، إنه من المقرر أن تخصص اللجنة المالية المؤقتة للكنيست حوالي 845 مليون شيكل إسرائيلي لتمويل رواتب يشيفا هذا الأسبوع لعام 2020، والتي قال، إن معظمها سيدفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وخلال مقابلته، رفض ليبرمان أيضًا الاتهامات، بأنه مسؤول عن الجمود السياسي المستمر، قائلًا إنه أوضح تمامًا قبل الانتخابات الأخيرة أن يسرائيل بيتينو سينضم إلى حكومة وحدة وطنية فقط.

وقال في إشارة إلى مطالب كل من الأزرق والأبيض وإن غانتز ونتنياهو فضلوا المجادلة من هو الأول ومن هو الثاني في اتفاقية التناوب [لرئيس الوزراء]، وبالتالي جروا البلاد إلى انتخابات جديدة".