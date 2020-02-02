كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان.. استمرار الاحتجاجات رفضاً للحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آلاف المواطنين اللبنانيين، اليوم السبت، في مسيرات عبر شوارع العاصمة بيروت ومدينة طرابلس في الشمال رفضاً للحكومة الجديدة، مؤكدين على أنها لا تحظى بدعم شعبي.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة، التي يرأسها حسّان دياب، في يناير الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويعتبر المحتجون أن هذه الحكومة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.

وسار المحتجون اليوم عبر شوارع في مدينتي بيروت وطرابلس، حاملين لافتات تندد بالفساد ومعلنين "عدم الثقة" في الحكومة الجديدة.

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وقال محتج قرأ بياناً مشتركاً للحشود: "نحن هنا اليوم وكل يوم.. لنقول لا للثقة"، وجاء في البيان أيضاً أن المحتجين لن يمنحوا فرصة أخرى "لمن سرقوا أحلامهم وأفقروهم وأجبروهم على الهجرة وأهانوهم"، وتوعدوا باستمرار الضغط ضد الطبقة الحاكمة "التي تسيطر على اتخاذ القرار والموارد".

وتوقف المحتجون عند المصرف المركزي ووزارة المالية وجمعية مصارف لبنان قبل وصولهم إلى وسط بيروت، وهناك تجمعوا بجوار حائط شُيّد خارج مجلس النواب ومقر الحكومة، قبل أن يتفرقوا سلمياً.

هذا وتجمعت مسيرة في ساحة النور وسط مدينة طرابلس، شمالي البلاد؛ احتجاجاً على استمرار الأزمة الاقتصادية، وانطلق محتجون في مسيرات بمدينة صور، جنوب لبنان، التي تعد معقلا لـ"حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر "جمعية المصارف" في بيروت؛ اعتراضاً على السياسات التي اتخذتها المصارف عقب انطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، ولا تسمح المصارف للمودعين الصغار بسحب أكثر من 200 دولار أسبوعياً بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.