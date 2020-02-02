كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لإفشال خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، أن طهران مستعدة على للعمل على إفشال خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم "صفقة القرن".

هذا وتلقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا من قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، حسبما ذكر بيان لحركة "حماس" الفلسطينية.

ووفقاً للبيان، أبدى رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، "رفضه لصفقة القرن"، مؤكدا على "جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة".

وأكد قاآني على "مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني"، في إشارة لسلفه الذي اغتيل بغارة أميركية ببغداد الشهر الماضي.

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من جانبه ثمّن هنيئة الموقف الإيراني، وأكد "موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة".