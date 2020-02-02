كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لإفشال خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، أن طهران مستعدة على للعمل على إفشال خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم "صفقة القرن".
هذا وتلقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا من قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، حسبما ذكر بيان لحركة "حماس" الفلسطينية.
ووفقاً للبيان، أبدى رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، "رفضه لصفقة القرن"، مؤكدا على "جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة".
وأكد قاآني على "مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني"، في إشارة لسلفه الذي اغتيل بغارة أميركية ببغداد الشهر الماضي.
من جانبه ثمّن هنيئة الموقف الإيراني، وأكد "موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة".
هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".
كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.
وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".