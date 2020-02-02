كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة في العراق تطالب واشنطن بحكومة مستقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، مساء اليوم السبت، أنها رحبت بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحثته على العمل لتنفيذ الإصلاحات اللازمة للبلاد.

وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بياناً، حثت فيه محمد توفيق علاوي على "العمل سريعاً، أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحات جوهرية وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة".

وأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بأن بغداد بحاجة إلى المضي قدماً"، إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمة، وهي تشكيل مجلس الوزراء بسرعة ومصادقة البرلمان للمضي قُدماً في إصلاحات هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتحقق العدالة والمساءلة.

وأضافت: "لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات، وسيتطلب إحراز التقدم دعم جميع الجهات الفاعلة لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي"، موضحة أن "الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثير من مطالب المحتجين السلميين. وفي حين أن هذا يُعد بالتأكيد مؤشراً مشجعاً وجديراً بالترحيب، فإن الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات".

وتابعت بلاسخارت: "لقد دعت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولاً. لقد حان الوقت للعمل"، وحثّت على "ألا يُدّخَر جهد لإخراج العراق من أزمته"، مؤكدةً أن الأمم المتحدة ستواصل "دعم الشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلاً وازدهاراً".

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من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في بغداد أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب "وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي".

واعتبرت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ترشيح علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق "يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف".

وأضافت: "تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".