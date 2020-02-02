إسرائيل: دوي صافرات إنذار في مستوطنات غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سماع دوي صافرات إنذار في مستوطنات غلاف غزة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل للمرة الأولى منذ الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

​هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".