مصرع شخص في ظروف غامضة بضواحي شفشاون.. ترجل من “طاكسي” وقفز من منحدر صخري

لقي شخص مصرعه اليوم السبت، بضواحي شفشاون، بعدما قام برمي نفسه من منحدر صخري بمنطقة “العزايب” الموجودة على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين باب برد وتطوان.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم 24” فإن المتوفى في عقده الرابع، كان على متن سيارة أجرة، إذ طلب من السائق التوقف أمام منحدر صخري، بطريقة مستعجلة، وسط استغراب الركاب، وبعدما ترجل من السيارة قام بالقفز فيه، ليفارق الحياة متأثرا بكسور بليغة.

وحلت عناصر الدرك إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما نقلت سيارة إسعاف، المتوفى إلى مستودع الأموات قصد عرضه لتشريح طبي لتحديد ظروف وملابسات وفاته.