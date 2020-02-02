أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموعد المتوقع لإعادة المواطنين المغاربة المقيمين بمدينة ووهان الصينية، وإجراءات الحجر الصحي، قائلة إن إعادتهم سيتم تنظيمها كما هو مخطَّط لها، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن إعادة المغاربة تتم بتنسيق تام بين جميع القطاعات المتدخلة؛ مشيرة إلى أنه يُتوقَّع وصولهم إلى أرض الوطن غدا الأحد.
وأوضح الوزارة أنه تم “تخصيص فريق مكون من أطباء وممرضين، مدنيين وعسكريين، لمرافقة العائدين من مدينة ووهان الصينية حتى مواقع استقبالهم بمستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط”.
واسترسل المصدر ذاته أنه “سيتم وضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يومًا من طرف فرق طبية وتمريضية مكوَّنة ومُدَرَّبة لهذا الغرض”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التعليمات الملكية.. وزارة الصحة تُعلن إجراءات عودة المغاربة المقيمين في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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