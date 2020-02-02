هل زودت إسرائيل المغرب بالسلاح؟

قال موقع israeldefense، المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية لإسرائيل، إن هذه الأخيرة زودت المغرب بثلاث طائرات دون طيار، بقيمة إجمالية تناهز 48 مليون دولار، بهدف استخدامها في محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وزعم الموقع نفسه أن عملية تسليم الطائرات الثلاث، من نوع «هيرون1»، قد جرت أخيرا، وذلك بعدما كانت الاتصالات بشأنها قد انطلقت عام 2014. وأضاف المصدر نفسه أن الصفقة عقدت تحت غطاء أسماء شركات أوروبية أخرى، بهدف الحفاظ على سريتها، وأنها شملت، إلى جانب بيع الطائرات دون طيار، التدريب على استخدامها وباقي المعدات والتجهيزات اللازمة لاستخدامها.

وادعى الموقع نفسه أن الجيش المغربي سوف يستخدم هذه المعدات في «الصحراء الكبرى» لمواجهة خطر تسلل الجماعات المسلحة.