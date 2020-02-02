شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة في غزة والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 قصف غزة أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مواقع فلسطينية تابعة للمقاومة شمالي قطاع غزة.





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