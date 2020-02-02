شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار بكنيسة بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 صورة ارشيفية Advertisements قتل شخصان وأصيب اثنان آخرن، مساء السبت، في إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة .

وقالت الشرطة إن مسلحًا فتح النار أثناء جنازة داخل كنيسة “فيكتوري سيتي”، وذلك وفقًا لروسيا اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن القتيلين هما رجل ومراهق يبلغ من العمر 15 عاما، بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب.

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