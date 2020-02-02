الطيران الإسرائيلي يقصف هدفا شمالي قطاع غزة

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العين الإخباريةالأحد 2020/2/2 02:14 ص بتوقيت أبوظبي
غارة سابقة للطيران الإسرائيلي على غزة
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، غارة على موقع شمال قطاع غزة.
وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، إن "الطائرات الإسرائليية قصفت موقع فلسطين التابع لحماس شمال قطاع غزة، بصاروخين على الأقل، دون الإبلاغ عن إصابات".
وفي وقت سابق مساء السبت دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق صواريخ من القطاع.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن صافرات الإنذار دوت في تجمع ناحال عوز.
وأشار بيان لاحق إلى أنه تم رصد إطلاق قذيفة واحدة على الأراضي الإسرائيلية.
وقالت محطات تلفزيونية إسرائيلية إن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع "ناحال عوز" دون التسبب بأضرار أو إصابات.
وأشارت محطات التلفزيون الإسرائيلية أيضاً إلى أن إطلاق صافرات الإنذار تم خلال زيارة رئيس المعارضة وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس للمنطقة، ولفتت إلى أنها القذيفة الـ11 منذ الأربعاء الماضي.
ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" يشهد قطاع غزة وبلدات الغلاف الإسرائيلية، حالة من التصعيد والتوتر. وتكرر إطلاق قذائف صاروخية تجاه غلاف غزة أعقبها غارات إسرائيلية.
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