تقدم ميداني لقوات الجيش في الجهة الشرقية لتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

حققت قوات الجيش اليمني، أمس السبت، تقدما ميدانيا جديدا في الجهة الشرقية لمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأكدت مصادر عسكرية لـ "العربية.نت"، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة بشكل كامل على تبة المقرمي والتلال المجاورة لها المطلة على تباب الجعشاء والسلال بعد معارك عنيفة مع الميليشيات.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي شرق المدينة وتمكنت من خلالها استعادة السيطرة على مواقع عدة وإلحاق خسائر كبيرة بالميليشيا.

وأفاد الناطق العسكري لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، أن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية وحققت انتصارات مهمة.