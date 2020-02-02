الجيش السوري يسقط طائرة استطلاع ويفجر عربتين مفخختين في حلب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

أسقط الجيش السوري طائرة استطلاع للتكفيريين في قرية باشكوي بريف حلب الشمالي. كما فجّر عربتين مفخختين في محور جمعية الصحافيين جنوب غرب حلب.

وجددت التنظيمات التكفيرية، الجمعة، اعتداءها بالقذائف على المباني السكنية والممتلكات في مدينة حلب، مستهدفة حي صلاح الدين بعدد من القذائف. في الوقت الذي يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في الريف الغربي للمحافظة.

واستهدف الجيش مراكز انتشار وتحصينات التنظيمات الإرهابية على الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب، وواصل تقدمه بعد أن حرر في الأيام القليلة الماضية عدة مناطق بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان.

وفي إدلب، حرّر الجيش سلسلة قرى في ريف إدلب الجنوبي، كما أسر عدداً كبيراً من مسلحي جبهة النصرة. وتزامن ذلك مع إنشاء القوات التركية نقطتين جديدتين شمال سراقب وجنوبها وتقدم الجيش السوري باتجاه المدينة.

إلى ذلك، يقترب الجيش السوري من إنهاء تمشيط معرة النعمان، تمهيداً لعودة المدنيين. فيما تعرض متحف المدينة التاريخي للتخريب من قبل المجموعات المسلحة.

وكان الجيش السوري عثر، الجمعة، على شبكة من الأنفاق ومقار للتنظيمات الإرهابية وعلى كميات من الذخيرة والقذائف وبقايا مواد متفجّرة تستخدم في صنع العبوات والأحزمة الناسفة خلال تمشيط الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان.