«قرية بيوتها بتولع 3 أيام كل أسبوع».. والأهالي النيران بتبدأ من غرف النوم.. ورسالة عاجلة لشيخ الأزهر

حالة من الغضب والاستياء والدهشة أصابت جميع أهالي قرية 45 الشرقاوة، التابعة للوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين، بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، بسبب إن النيران تشتعل في منازلهم أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع منذ أكثر من 21 يومًا.

وأوضح السيد جمعة، أحد أهالي القرية، أن النيران تبدأ في الاشتعال بالمنازل أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بمعدل 3 منازل يوميًا، وتستمر حتى نهاية يوم الجمعة من كل أسبوع، مشيرًا إلى أن اليوم اشتعلت النيران في منزل جديد خلاف الـ9 منازل التي شهدت اشتعال النيران بها. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأضاف جمعة أن النيران تشتعل بشكل مفاجئ ولا يوجد سبب محدد لاشتعالها، فمعظم المنازل يبدأ الحريق فيها من غرف النوم، باستثناء منزلين فقط اشتعلا بالكامل، مؤكدًا أن أمس الجمعة اشتعلت النيران في 5 منازل في توقيت واحد، لدرجة أن سيارة الإطفاء أصبحت لا تغادر القرية.

واستكمل جمعة أن مديرية أمن كفر الشيخ، أرسلت الأدلة الجنائية التابعة للبحث الجنائي لتحديد سبب الحريق، ليتم التأكيد لأهالي القرية أنه لايوجد شبهة جنائية في اشتعال النيران.

وأكد أن أهالي القرية أصبحوا في حالة طوارئ بسبب ما يحدث ولا يوجد له تفسير، مشيرًا إلى تواجد جميع الجهات المعنية داخل القرية من رئيس مركز ومدينة الحامول، ومأمور مركز شرطة الحامول، والبحث الجنائي والحماية المدنية، وغيرها من الجهات المعنية، والجميع لا يعرف سببا معلوما لهذه الحرائق.

وأشار جمعة إلى أن أهالي القرية لهم مطلب واحد وهو استجابة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لهم وارسال وفد من الأزهر الشريف لقراءة القرآن الكريم بالقرية وتطهير القرية من السحر والشعوزة، حسب قوله، حيث إنهم منذ بداية هذه الأزمة ولا أحد يقدر على الذهاب للعمل وترك أهله، وأنهم يثقون بأن الأزهر هو من يقدر على السيطرة على الأمر برمته.

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