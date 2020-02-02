السلطات الروسية تعلن عن تعافي صيني من فيروس الكورونا

أعلنت رئيسة هيئة الرقابة على المواد الاستهلاكية والخدمات في إقليم ما وراء البايقال الروسي سفيتلانا لابا أن "المواطن الصيني الخاضع للعلاج من ​كورونا​ في الإقليم، أخذ يتماثل للشفاء"، مشيرة الى انه "جرى عزل اثنين من أقارب المصاب لاحتكاكهما به وهما يخضعان حاليا للإشراف الطبي، وفي الوقت الراهن، يمر المواطن الصيني المذكور بفترة نقاهة، ليستعيد خلالها جسمه القدرة على العمل بشكل طبيعي، وتقدم له حاليا كل العلاجات الضرورية بشكل كامل".

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