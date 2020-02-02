أعلن المبعوث الأميركي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد عن "إبلاغه الرئيس الأفغاني أشرف غني بأن مباحثاته الأخيرة مع حركة طالبان حول مسألة وقف إطلاق النار لم تحرز تقدما"، مشيراً الى انه "في انتظار رد واضح من طالبان حول الأليات العملية لوقف إطلاق النار أو خفض العنف بشكل ملحوظ ودائم".
هذا وبدأت المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة منذ صيف العام الماضي بغياب الحكومة الأفغانية التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار في ظل إصرار طالبان على عدم التفاوض معها باعتبارها دمية بيد الأميركيين".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي لأفغانستان: لا تقدم بالمفاوضات مع حركة طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.