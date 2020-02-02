المبعوث الأميركي لأفغانستان: لا تقدم بالمفاوضات مع حركة طالبان

أعلن المبعوث الأميركي للمصالحة في ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ عن "إبلاغه الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ بأن مباحثاته الأخيرة مع ​حركة طالبان​ حول مسألة وقف ​إطلاق النار​ لم تحرز تقدما"، مشيراً الى انه "في انتظار رد واضح من طالبان حول الأليات العملية لوقف إطلاق النار أو خفض ​العنف​ بشكل ملحوظ ودائم".

هذا وبدأت المباحثات بين طالبان و​الولايات المتحدة​ منذ صيف العام الماضي بغياب ​الحكومة الأفغانية​ التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار في ظل إصرار طالبان على عدم التفاوض معها باعتبارها دمية بيد الأميركيين".