السفارة الأميركية ببغداد: الظروف الراهنة بالعراق تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة

أكدت ​السفارة الأميركية​ لدى ​بغداد​، في بيان، ان "الظروف الراهنة في ​العراق​ والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي، وترشيح محمد توفيق علاوي رئيسا جديدا للوزراء يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق الوصول إلى الهدف، وهو ​الحكومة​ المستقلة والنزيهة"، مشيرة الى ان "اميركا تعتبر أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع ​الحكومة الجديدة​ فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذي سيادة".

هذا وأعلن محمد توفيق علاوي في وقت سابق، عن "تكليفه من قبل ​رئيس الجمهورية​ ​برهم صالح​ ب​تشكيل الحكومة​"، داعيا ​المتظاهرين​ إلى "الاستمرار ب​التظاهرات​"، مؤكدا أنه "لن يستحق منصبه في حال لم يحقق مطالبهم".