السفارة الأميركية ببغداد: الظروف الراهنة بالعراق تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة

أكدت السفارة الأميركية لدى بغداد، في بيان، ان "الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي، وترشيح محمد توفيق علاوي رئيسا جديدا للوزراء يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق الوصول إلى الهدف، وهو الحكومة المستقلة والنزيهة"، مشيرة الى ان "اميركا تعتبر أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذي سيادة".
هذا وأعلن محمد توفيق علاوي في وقت سابق، عن "تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة"، داعيا المتظاهرين إلى "الاستمرار بالتظاهرات"، مؤكدا أنه "لن يستحق منصبه في حال لم يحقق مطالبهم".
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