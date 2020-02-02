أعلن مسؤول رفيع المستوى في ​البيت الأبيض​ ان "​اميركا​ تقدر ردود الفعل الإيجابية من العديد من الدول العربية حول خطتنا للسلام التي تم الإعلان عنها في اجتماع ​جامعة الدول العربية​ في ​القاهرة​، وبفضل الاستعداد لمحاولة إيجاد سبل جديدة، سنتمكن من تحقيق قفزة نوعية في حل الصراع الذي بسببه عانى ​الشعب الفلسطيني​ على مدى عقود"، موضحاً ان "القرارات السابقة لجامعة الدول العربية حاولت استرضاء ​القيادة​ الفلسطينية ولم تؤد إلى ​السلام​ والتقدم لذلك من المهم اختبار سبل جديدة وإلا فلن يتغير مصير ​الفلسطينيين​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبيت الأبيض: نقدر المواقف الإيجابية للدول العربية حول خطتنا للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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