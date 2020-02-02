مصادر للأنباء: ثمة من راهن على تغاضي لبنان عن اتخاذ موقف بموضوع صفقة القرن

اشارت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" إلى ان "ثمة من راهن على تغاضي ​لبنان​ عن اتخاذ موقف في موضوع ​صفقة القرن​، إلا من زاوية ما تعنيه من توطين للفلسطينيين ​اللاجئين​"، موضحة أن "الصفقة تطرح تسهيل نوع من الإقامة الدائمة للاجئين ​الفلسطينيين​ في لبنان، على الصعيد المعيشي، من دون التطرق الى منحهم الجنسية علما أن الكثير من هؤلاء قد حصلوا على الجنسية اللبنانية خصوصا الميسورين منهم او المحظوظين".

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